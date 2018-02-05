Томские ученые разрабатывают способ подзарядки беспилотников от ЛЭП

Ученые из ТУСУРа разрабатывают способ подзарядки беспилотников от ЛЭП. Это поможет дронам осуществлять длительные автономные миссии, сообщает инновационный портал Томской области.

Разоботчики нашли способ увеличить радиус действия и время полета, которые сегодня ограничены небольшими по емкости аккумуляторами и необходимостью их подзарядки. Для этого они предложили размещать площадки для их подзарядки на опорах линий электропередачи, чтобы аппараты могли автономно "подзаряжаться" в пути. При этом объем электроэнергии, который будет для этого "изыматься" будет незначительным.

Для корректной стыковки с площадкой и подзарядки беспилотника ученые разрабатывают автоматизированную систему, которая состоит из стационарного блока заряда, размещаемого на площадке и запитываемого от ЛЭП, и блока передачи на квадрокоптер – для беспроводной зарядки.

Создание сети площадок для подзарядки поможет организовать территорию покрытия и использовать беспилотники для разных задач: мониторинга сельхозугодий, противопожарного наблюдения, контроля за дорогами в городе, картографирования, доставки товаров.