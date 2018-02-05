Альберт Демченко: решение МОК было ожидаемым, но мы не сдаемся

Альберт Демченко, который является главным тренером сборной России по санному спорту, прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать его и саночницу Татьяну Иванову на Олимпийские игры в Пхенхчан. По его словам, это не стало удивлением.

Ранее МОК принял решение отказать в приглашении на Олимпиаду-2018 13 российских спортсменам и еще двум тренерам, включая Демченко.

"Для меня решение не допустить нас с Татьяной Ивановой до участия в ОИ-2018 было ожидаемым, – сказал Демченко, которого цитирует ТАСС. — Но мы не сдаемся".

Иванова в свою очередь заявила РИА Новости, что очень устала от данной ситуации, но продолжит бороться. "Если честно, не знаю, что говорить и что делать, очень устала от этой ситуации. Слишком много навалилось за эти два месяца. Конечно, мы и дальше будем бороться и отстаивать свои права в судах высшей инстанции", — отметила она.