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Олимпиада-2018 1 час назад

Новости Олимпиада-2018

5 февраля 201809:50

Альберт Демченко: решение МОК было ожидаемым, но мы не сдаемся

rusluge.ru

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Альберт Демченко, который является главным тренером сборной России по санному спорту, прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать его и саночницу Татьяну Иванову на Олимпийские игры в Пхенхчан. По его словам, это не стало удивлением.

Ранее МОК принял решение отказать в приглашении на Олимпиаду-2018 13 российских спортсменам и еще двум тренерам, включая Демченко.

"Для меня решение не допустить нас с Татьяной Ивановой до участия в ОИ-2018 было ожидаемым, – сказал Демченко, которого цитирует ТАСС. — Но мы не сдаемся".

Иванова в свою очередь заявила РИА Новости, что очень устала от данной ситуации, но продолжит бороться. "Если честно, не знаю, что говорить и что делать, очень устала от этой ситуации. Слишком много навалилось за эти два месяца. Конечно, мы и дальше будем бороться и отстаивать свои права в судах высшей инстанции", — отметила она.

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