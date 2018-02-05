Учительница уволилась после того, как отрезала школьнице волосы

В Волгодонске уволена учительница, которая отрезала ученице прядь волос.

"Решение уже принято. Учитель уволен", — сообщили ТАСС в аппарате уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Инцидент произошел в лицее N16 на прошлой неделе. В учебном заведении есть негласное правило, что девочки находятся на уроках с собранными волосами. Учительница несколько раз просила школьницу, чтобы та заколола волосы, но девочка отказалась и заявила, что ей можно хоть отрезать прядь. В итоге преподаватель отрезала ножницами волосы.

Мать школьницы написала жалобу в министерство образования области. Ведомство начало проверку инцидента, а учительница написала объяснительную и заявление об увольнении по собственному желанию.