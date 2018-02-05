Томас Бах: комиссия МОК по допуску россиян работает честно и последовательно

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал работу комиссии организации, которая занималась вопросом допуска российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане. По его словам, комиссия работает с анонимными данными и делает это честно и последовательно.

Ранее стало известно, что комиссия отклонила запросы на приглашение еще 13 российским спортсменам и двум тренерам. "Комиссия в очередной раз проделала большую работу, проверяя дела анонимно, – сказал Бах, которого цитирует ТАСС. — Это означает, что они не знали, какая информация принадлежит тому или иному спортсмену. У них было только число и доступ к различным источникам информации".

"Именно это делает решения этой комиссии и группы по допуску столь ценными, они работают очень скрупулезно, последовательно и честно по отношению ко всем спортсменам", — добавил президент МОК.