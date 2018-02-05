Серебренников смонтировал фильм о Цое под арестом

Находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников в своей квартире смонтировал фильм о рок-музыканте Викторе Цое, окончательно производство ленты будет завершено весной, передает "Интерфакс".

Как сообщил в понедельник продюсер фильма Илья Стюарт, фильм будет завершен весной 2018 года, а продажи прав на прокат начнутся на Берлинском кинофестивале с 15 по 25 февраля.

По его словам, в августе в Санкт-Петербурге Кирилл Серебренников успел снять практически весь необходимый материал. "Как мы сообщали ранее, несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям. И — самое важное для нас — фильм смонтирован самим режиссером", — сказал Стюарт.

Стюарт отметил, что международные права на продажу фильма приобрела французская кинокомпания Charades, основанная год назад бывшими руководителями крупных европейских дистрибьюторов Wild Bunch, Gaumont и StudioCanal.

Отмечается, что картина также получила одобрение и поддержку французского Национального центра кинематографии CNC, который существует при совместной поддержке французского министерства культуры и министерства иностранных дел. Фонд известен тем, что поддерживает тщательно отобранные копродукции Франции с другими странами мира.

Продюсерами фильма "Лето" выступают российская кинокомпания Hype Film и французская Kinovista. Сюжет картины основан на малоизвестных фактах биографии Виктора Цоя. Он разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок.

Основная сюжетная линия фильма — история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.

Как известно, режиссер Кирилл Серебренников с августа находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта "Платформа". Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время съемочного процесса "Лета" в Петербурге и доставлен автомобилем в Москву.