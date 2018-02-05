Неприглашенные россияне все еще имеют шанс выступить на Олимпиаде

Спортивный юрист Михаил Прокопец считает, что российские спортсмены до сих пор сохраняют шансы выступить на Олимпийский играх в Пхенчхане. Даже несмотря на отказ Международного олимпийского комитета выдавать им приглашения. Это относится к тем, кого оправдал Спортивный арбитражный суд.

"Нашим спортсменам сейчас надо делать то же самое, что делают их коллеги — обращаться в выездную панель CAS, - сказал Прокопец, которого цитирует РИА Новости. — Выездная панель CAS — это панель Лозаннского суда, которая действует прямо на месте проведения соревнований — в Корее. Она рассматривает дела в течение одного-двух дней. Так что наши спортсмены технически еще могут выступить на Олимпиаде. Надо срочно им туда обращаться".

"Учитывая, как ведет себя МОК, не было иллюзий, что они скажут: "Хорошо, давайте теперь всех допустим", — продолжил Прокопец. — Видимо, они будут стоять на своем, пока им Лозаннский суд не скажет, чтобы они допустили спортсменов".