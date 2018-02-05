Навального подозревают в избиении полицейских

Оппозиционер Алексей Навальный подозревается в избиении полицейских на митинге 28 января. На своей странице в Twitter он написал, что сегодня утром к нему пришли сотрудники правоохранительных органов и вручили две повестки к следователю.

В половину восьмого утра сегодня домой пришла полиция. Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идёт проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских. Прям вернули мой 2012, когда после одного из митингов аж 4 дела против меня возбудили за неделю. — Alexey Navalny (@navalny) 5 февраля 2018 г.

Навальный был задержан 28 января в ходе несанкционированной акции протеста на Тверской улице и доставлен в отдел полиции по району "Якиманка", напоминает "Интерфакс". Причиной задержания стало нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Вечером того же дня Навальный был отпущен из полиции.

Акции прошли во многих крупных городах России. Грубых правонарушений во время проведения митингов не было зафиксировано.

Ранее Навальный не был допущен к участию в выборах президента, так как у него есть две условные судимости по тяжким статьям: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Он себя виновным не признает.