Простой анализ крови выявит белок, указывающий на деменцию

Специалисты из Австралии и Японии придумали, как по анализу крови выявить у людей начало болезни Альцгеймера. Тест определяет, в чьём мозге высокое содержание бета-амилоида — белка, который является ключевым игроком в болезни Альцгеймера и способен вызвать деменцию.

Авторы работы надеются, что разработчики лекарств смогут использовать тест, чтобы выявлять людей с деменцией для клинических испытаний до того, как будет нанесён необратимый ущерб их мозгу. Собственно, благодаря этому испытания любых препаратов будут более надёжными.

Молекулярный биолог Кацухико Янагисава (Katsuhiko Yanagisawa) и его коллеги из Центра развития передовой медицины для лечения деменции (Япония) создали прототип теста на биомаркер.

Чтобы измерить содержание белка, указывающего на деменцию, Янагисава и его коллеги соединили две известные методики: иммунопреципитацию и масс-спектроскопию. Результаты их тестов совпадали с результатами, полученными при помощи визуализации головного мозга и анализа спинномозговой жидкости (два основных теста, выявляющих признаки болезни) в двух отдельных группах, включающих 121 человека из Японии и 252 людей из Австралии.

В каждую группу входили люди в возрасте от 60 до 90 лет. Некоторые из участников были здоровы, некоторые показывали лёгкие нарушения когнитивных навыков, а третьим уже был поставлен диагноз болезнь Альцгеймера.

По словам авторов работы, по небольшому образцу крови их метод может измерить количество нескольких белков, связанных с амилоидами, даже если концентрация первых очень низка. Японцы обнаружили, что определённое соотношение этих белков было точным биомаркером деменции.

К слову, исследователи всего мира искали простой анализ крови на деменцию в течение последних 15 лет. "Сначала не было очевидно, что патология мозга может быть измеримой в крови, но постепенно мы всё больше приближались к решению", — говорит нейробиолог Саймон Лавстоун (Simon Lovestone) из Университета Оксфорда. Он возглавлял другие исследования, направленные на поиск биомаркеров крови для болезни Альцгеймера (ранее мы рассказывали о результатах работы его команды). "Эта же статья предоставляет лучшие результаты, из того что я когда-то видел", — признаёт учёный.

На сегодняшний день все потенциальные лекарства, предназначенные для приостановки развития болезни Альцгеймера, до сих пор не прошли клинические испытания. Многие фармацевтические компании и вовсе перестали работать в этом направлении. Нынешнее открытие может изменить ситуацию.

Ранее учёные предполагали, что провести такие клинические испытания невозможно. Ведь до сих пор не было никакого надёжного способа выявлять людей с ранними стадиями деменции. Поэтому в большом количестве клинических испытаний участвовали пациенты, чьи симптомы уже были очевидны.

По словам Янагисавы, если повреждение мозга, связанное с бета-амилоидами, уже имеет место, то, возможно, уже слишком поздно пытаться обратить симптомы заболевания. Иными словами, исследователям нужен был метод ранней диагностики.

Единственные способы выявления бета-амилоидов в мозге (помимо вскрытия) сегодня – это визуализация мозга при помощи позитронно-эмиссионной томографии или измерение уровня белка прямо в спинномозговой жидкости из спинного мозга. Обе процедуры использовались для выявления потенциальных участников испытаний, но процедуры стоят дорого и довольно неприятны для пациентов. Новый тест может решить обе проблемы.

Если эффективность теста подтвердиться дальнейшими исследованиями, то он станет тем самым долгожданным анализом, который поможет также в поиске терапии, способной остановить прогрессирование деменции (слабоумия). К сожалению, этот недуг портит жизни десятков миллионов людей по всему миру.

Авторы говорят, что необходимы более крупные исследования, чтобы подтвердить точность их анализа при выявлении высоких уровней бета-амилоидов в мозге человека.

Результаты исследования и описание нового теста представлены в издании Nature.

Ранее авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что спрогнозировать появление этой болезни заранее можно с помощью виртуальной реальности. Также первыми признаками болезни Альцгеймера назвали тревожность и депрессию.