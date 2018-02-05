Поток воды из прорвавшейся канализации смыл женщину с дочкой в Мурманске

Мощный поток воды из прорвавшейся в Мурманске канализации сбил с ног и протащил несколько десятков метров женщину с ребенком. Проезжавший мимо водитель снял произошедшее на видео.

Инцидент произошел еще утром 27 января, однако запись автор выложил только в минувшие выходные. На кадрах видно, как переходившие дорогу по переходу мама с дочкой на глазах у прохожих падают в образовавшуюся промоину, после чего их подхватывает течением. Все попытки женщины и ребенка подняться с земли успехом не увенчались — вода сбивала их с ног.

"Я не рискнул остановиться прямо на дороге, скользко очень было, а когда свернул и выскочил, чтобы помочь, они уже были в районе следующего пешеходного перехода и им кто-то помогал", — отметил автор ролика Александр, не уточнив, в каком состоянии находились пострадавшие.

В результате прорыва канализации затопленными оказались улицы Скальная и Старостина, а также дороги в районе кинотеатра "Мурманск".