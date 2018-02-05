В Брюсселе начинается суд над участником парижских терактов

Утром в понедельник в брюссельский Дворец правосудия на свой первый судебный процесс по делу о перестрелке был доставлен единственный оставшийся в живых участник парижских терактов 28-летний Салах Абдеслам, передает "Интерфакс". ЧП произошло в марте 2016 года, когда террорист скрывался в Брюсселе.

Абдеслама в сопровождении усиленного полицейского эскорта перевезли из тюрьмы Флери-Мерожи в Парижском регионе в Брюссель на процесс, который может продлиться до пятницы.

Вечером в воскресенье бельгийские телеканалы показали беспрецедентные меры безопасности около Дворца правосудия, которые включали в себя заграждения с колючей проволокой, барьеры и бетонные блоки. Парковаться рядом с дворцом запрещено. В суд также прибыл адвокат Абдеслама Свен Мари. Он отказался отвечать на вопросы журналистов.

По делу о перестрелке в Брюсселе вместе с Абдесламом проходит еще один подозреваемый — Суфьен Айари.

После открытия процесса аккредитованные в суде журналисты передали, что судья приостановила слушания из-за необходимости принять решение по дополнительному иску группы граждан, представляющих интересы около 200 жертв терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года.

Серия терактов произошла в Париже 13 ноября 2015 года. Жертвами стали 130 человек, более 350 пострадали. В атаке участвовали семеро террористов-смертников, одним из них был Салах Абдеслам, однако его пояс не сработал или он не решился привести его в действие.