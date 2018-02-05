Москва откапывается из-под снега: выпало 125% месячной нормы осадков

Всего за двое суток в столице и области выпало 125% месячной нормы осадков. Высота сугробов превысила полметра, повалены тысячи деревьев. В Подмосковье непогода оставила без света более 250 сел и деревень. Расчистка улиц идет круглосуточно, к уборке привлекли даже военных.

Утро понедельника для большинства автомобилистов было не совсем добрым. Сначала они искали свои машины среди сугробов, а затем их откапывали. Причем сделать это было непросто, снег накануне и ночью шел мокрый, затем температура опустилась и все примерзло.

- Сегодня с утра прямо чистите?

- Да, с утра. Уже второй раз чистить буду, чтобы выехать.

На этом испытания не закончились. На дорогах ситуация очень напряженная, особенно во дворах: сугробы, заносы, гололедица. С трудом выезжают и проезжают не только легковые автомобили, но и внедорожники. За выходные сугробы выросли еще на 40 сантиметров.

Коммунальные службы работают без перерывов. Подключились даже военные — за помощью к ним обратились Калининский район и Красногорский муниципальный округ. Выделено 100 военнослужащих.

"Работа продолжается в постоянном режиме, в городе работает примерно 15,5 тысячи единиц различной техники. В ночное время около 30 тысяч рабочих ручной уборки работали, сейчас на улице будет работать примерно 70 тысяч человек. Снега вот за эти двое суток выпало 45 сантиметров, а норма снега за февраль 36 сантиметров", — рассказал Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Власти Москвы также объявили сегодня свободное посещение школ — родители сами решают, отправлять ли детей на учебу. При этом сообщается, что учебные заведения будут работать в обычном режиме.

"В шестом классе не очень много детей, а в целом по школе дети учатся. Те дети, которые живут далеко, они в связи с такой обстановкой не пришли в школу, а в целом в штатном режиме школа работает, уроки ведутся. Для ребят, которые отсутствуют, организованы дистанционные уроки", — сообщила Оксана Степина, учитель математики в гимназии №1570.

Известно, что снегопад обрушившийся на Москву и область, повалил более 2 тысяч деревьев, оборваны линии электропередачи. Без света остались жители нескольких населенных пунктов, но сейчас электроснабжение уже восстановлено. В аэропортах задержано и отменено около 50 рейсов.

Власти призывают жителей и гостей столицы быть крайне осторожными, пользоваться общественным транспортом. При этом сегодня в Москве будет довольно холодно -до минус 12 градусов. Снегопад продолжится.