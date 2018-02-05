Российским хоккеисткам в Пхенчхане сорвали первую тренировку

Российские спортсмены и тренеры, которых Спортивный арбитражный суд полностью оправдал, не получат приглашения на Зимние Игры в Южной Корее. Это решение Международного олимпийского комитета. Отказали тринадцати атлетам — членам сборной по скелетону, лыжным гонкам, конькобежному и санному спорту. Кроме того, отклонили заявки двух российских тренеров. У тех же спортсменов, кто добрался до Пхенчхана, возникают проблемы уже на месте.

Российские хоккеистки решение МОК узнают во время своей первой тренировки на олимпийском объекте. В команде непонимание, что именно может стоять за такой позицией Международного олимпийского комитета.

"Это высшая несправедливость, именно высшая. И это грязные политические интриги, спорт всегда считался вне политики, но тут на деле и по факту получается по-другому. Представители МОК ведут себя непорядочно", — считает главный тренер женской команды по хоккею Алексей Чистяков.

CAS оправдал 5 хоккеисток сборной России, но трое из них уже завершили свою карьеру. Те же, кто реально имел шанс выступить на Олимпийских играх и побороться за медали, были оправданы лишь частично. Среди них один из ведущих защитников Анна Шибанова. Она на эти Олимпийские игры не поехала.

"Конечно, очень жаль, что нет девочек, которых хотели взять, но их не допустили. Но будем стараться и за них тоже играть", — обещает Людмила Белякова.

"Остались очень сильные девчонки, которые должны были быть в команде, защитники выпали", — сообщила Валерия Павлова.

Непросто готовиться к первым играм и тем нашим девушкам, которые все-таки добрались до Пхенчхана. Вчера тренировку наши спортсменки пропустили. Они не успели доехать от аэропорта к тому времени, которое для них выделили организаторы. Сегодня — неожиданный визит представителей ВАДА для взятия допинг-проб.

"У нас всего шестерых на допинг не взяли, всех остальных взяли на допинг. За нами очень пристально следят и на каждом сборе приезжают по два-три раза", — рассказала Ангелина Гончаренко.

И в этот раз к российским хоккеисткам инспекторы ВАДА пришли ранним утром во время завтрака, как раз перед первой тренировкой.

- Алексей Владимирович, а в итоге все девчонки успели на тренировку?

- Нет, не все, шестеро опоздали и двое до сих пор находятся там. Первая тренировка была подпорчена.

- Всё делают, чтобы у нас тренировок не было.

- Всё срывают нам.

- А на тренировку в самый последний момент успели?

- Да, приехали буквально за 5 минут, но еще две девчонки не успели.

Но даже несмотря на двойные допинг-пробы, нервную атмосферу и усеченный состав, наши хоккеистки в Корею приехали бороться. Ни дня отдыха после перелета: ночной сон и на олимпийские объекты — изучать стадион и новую арену.

Результат Сочи наши девушки планируют улучшить и в этот раз подняться на Олимпийских играх на пьедестал почета.

"Конечно, в сложившейся ситуации и политической обстановке хотелось бы показать и доказать всем, что мы боеспособный коллектив", — говорит тренер женской команды по хоккею Алексей Чистяков.

- Мы надеемся на самое высокое место, какое получится, и, конечно, хотим завоевать медали.

- Настраиваемся только на хороший результат, на медаль. У нас хороший состав, боевой, мы все готовы биться.

Уже завтра первая игра. Товарищеский матч со Швецией. Первый выход на лед в рамках олимпийского турнира — 11 числа, против команды Канады.