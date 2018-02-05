Российским хоккеисткам в Пхенчхане сорвали первую тренировку

Тема:
Олимпиада-2018 37 минут назад
Российским хоккеисткам в Пхенчхане сорвали первую тренировкуЧитайте нас в Telegram
Российские спортсмены и тренеры, которых Спортивный арбитражный суд полностью оправдал, не получат приглашения на Зимние Игры в Южной Корее. Это решение Международного олимпийского комитета. Отказали тринадцати атлетам — членам сборной по скелетону, лыжным гонкам, конькобежному и санному спорту. Кроме того, отклонили заявки двух российских тренеров. У тех же спортсменов, кто добрался до Пхенчхана, возникают проблемы уже на месте.
Российские хоккеистки решение МОК узнают во время своей первой тренировки на олимпийском объекте. В команде непонимание, что именно может стоять за такой позицией Международного олимпийского комитета.
"Это высшая несправедливость, именно высшая. И это грязные политические интриги, спорт всегда считался вне политики, но тут на деле и по факту получается по-другому. Представители МОК ведут себя непорядочно", — считает главный тренер женской команды по хоккею Алексей Чистяков.
CAS оправдал 5 хоккеисток сборной России, но трое из них уже завершили свою карьеру. Те же, кто реально имел шанс выступить на Олимпийских играх и побороться за медали, были оправданы лишь частично. Среди них один из ведущих защитников Анна Шибанова. Она на эти Олимпийские игры не поехала.
"Конечно, очень жаль, что нет девочек, которых хотели взять, но их не допустили. Но будем стараться и за них тоже играть", — обещает Людмила Белякова.
"Остались очень сильные девчонки, которые должны были быть в команде, защитники выпали", — сообщила Валерия Павлова.
Непросто готовиться к первым играм и тем нашим девушкам, которые все-таки добрались до Пхенчхана. Вчера тренировку наши спортсменки пропустили. Они не успели доехать от аэропорта к тому времени, которое для них выделили организаторы. Сегодня — неожиданный визит представителей ВАДА для взятия допинг-проб.
"У нас всего шестерых на допинг не взяли, всех остальных взяли на допинг. За нами очень пристально следят и на каждом сборе приезжают по два-три раза", — рассказала Ангелина Гончаренко.
И в этот раз к российским хоккеисткам инспекторы ВАДА пришли ранним утром во время завтрака, как раз перед первой тренировкой.
- Алексей Владимирович, а в итоге все девчонки успели на тренировку?
- Нет, не все, шестеро опоздали и двое до сих пор находятся там. Первая тренировка была подпорчена.
- Всё делают, чтобы у нас тренировок не было.
- Всё срывают нам.
- А на тренировку в самый последний момент успели?
- Да, приехали буквально за 5 минут, но еще две девчонки не успели.
Но даже несмотря на двойные допинг-пробы, нервную атмосферу и усеченный состав, наши хоккеистки в Корею приехали бороться. Ни дня отдыха после перелета: ночной сон и на олимпийские объекты — изучать стадион и новую арену.
Результат Сочи наши девушки планируют улучшить и в этот раз подняться на Олимпийских играх на пьедестал почета.
"Конечно, в сложившейся ситуации и политической обстановке хотелось бы показать и доказать всем, что мы боеспособный коллектив", — говорит тренер женской команды по хоккею Алексей Чистяков.
- Мы надеемся на самое высокое место, какое получится, и, конечно, хотим завоевать медали.
- Настраиваемся только на хороший результат, на медаль. У нас хороший состав, боевой, мы все готовы биться.
Уже завтра первая игра. Товарищеский матч со Швецией. Первый выход на лед в рамках олимпийского турнира — 11 числа, против команды Канады.
-
Лыжники вслед за биатлонистами отказались от церемонии открытия Олимпиады-201837 минут назад
-
Павел Колобков: МОК нарушает свои же нормативные акты2 часа назад
-
Российские биатлонисты тоже не пройдут на церемонии открытия Олимпиады3 часа назад
-
Кремль сожалеет в связи с решением МОК о недопуске 15 россиян на Олимпиаду4 часа назад
-
На открытии Олимпиады россияне пройдут между сборными Австрии и Узбекистана4 часа назад
-
Федерация бобслея России: оставлять этот произвол без ответа мы не собираемся4 часа назад
-
Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев
- Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Kia Sorento Prime
- Владимир Путин допускает возможность снижения цен на бензин
- Названы российские цены на гибридные родстер и купе BMW i8
-
Пилота Романа Филипова представили к званию Герой России
- Скандал в Германии: застенки гестапо превратили в люксовый ТЦ
- Жена Трампа сбежала от него в Палм-Бич
- Из-за сериала Лондон может перестать быть убежищем для богачей
- Не прошел фейсконтроль: Запашного не пустили в "Пряник"
- Саакашвили мешают "железные памперсы" Порошенко
-
Обвал на рынках. Сбудутся ли страшные предсказания?
- Заседание ЦБ РФ: решение на фоне турбулентности
- Экономическая свобода: топ-10 стран мира
- "Платон" и сборы попадут в Налоговый кодекс
- Государство хочет сократить расходы на медицину
-
Антироссийская ядерная доктрина: Москва учтет новый курс Вашингтона
- Путин и Назарбаев обсудили урегулирование в Сирии
- Трамп рассказал об американском позоре
- Зюганов подсказал способ выхода из кризиса
- Небензя: США относится к Ирану, как сенатор Катон к Карфагену
-
Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
- "Это вам за пацанов!": последние слова героя
-
Поп-звезда 80-х отдала мужу-предателю дачу
- Застройщики рассказали, какое жилье пугает покупателей
- На всякий пожарный: как застраховать квартиру
- Квартиру рэпера Гнойного сдают на популярном ресурсе
- Как получить налоговый вычет при покупке квартиры
-
Москва откапывается из-под снега
- Брали кредит, а остались без жилья: суды не могут защитить от рейдеров
- Безработный из Казани превратился в "великого утешителя" и гуру
- Таможенники взяли шопоголиков под контроль
- Новое метро: когда достроят "Мичуринский проспект"
-
Россия вспоминает героев Сталинградской битвы
- Легендарный автомат стал оружием солдат будущего
- Белый дом и ЦРУ объяснили, зачем прилетал Нарышкин
-
Неадекватный прохожий напал на женщину и откусил палец ее мужу
- Ученые назвали самые опасные продукты питания
- Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании 13-летней москвички
- Поклонники Ольги Бузовой попали в руки мошенников
- Контролерам запретят высаживать безбилетников на мороз
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
На Большом адронном коллайдере обнаружена частица, которую ждали 50 лет
- Мозговой имплантат помог пациентам замедлить развитие слабоумия
- Биологи: на наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Почему слезы горькие
- Страна Германия, а народ — немцы
- У растений обнаружилось сознание
- Раскрыта тайна видео с крысой, принимающей душ
- Ученые узнали, каких людей чаще кусают собаки
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Суд выпустил из-под стражи гематолога Мисюрину
На МКАД за злостные нарушения задержали актера Панина
Бывшая учительница Путина завещала свою квартиру России
ФАС возбудила дело против "Тинькофф банка"
Серебренников смонтировал фильм о Цое под арестом
10 самых дорогих новостроек России
Навального подозревают в избиении полицейских
Последние слова летчика-героя: "Это вам за пацанов!"
10 самых спортивных регионов России
Как Windows 10 преобразится весной: 5 главных изменений
Лингвист нашла разницу между языком и диалектом
Авария Volvo и Mitsubishi на юге Москвы попала на камеры
Наследника империи Samsung освободили из тюрьмы
Замполиты возвращаются в армию
Hyundai готовит "народный" электромобиль
Программа "60 минут по горячим следам"
Снегопад века. Фотолента
"Идеальный враг" для идеального детектива
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере