Снегопад века. Фотолента

Снегопад века обрушился на Центральную Россию! Но зимняя сказка быстро сменилась "снежным апокалипсисом". Путь до работы в понедельник для многих стал "дорогой скорби", автомобилисты с трудом откапывали свои машины, а пешеходы штурмовали забитый до отказа общественный транспорт.