Дарья Касаткина взлетела на 78 позиций в чемпионской гонке WTA

Россиянка Дарья Касаткина смогла подняться на 78 мест в обновленной версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Российская теннисистка оказалась на 32-й строчке, ранее она занимала 110-е место.

На прошлой неделе Касаткина добралась до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале россиянка смогла обыграть первую "ракетку" мира Каролин Возняцки. В первой тройке чемпионской гонки изменений не произошло. Первой осталась Возняцки, второй – румынка Симона Халеп, третьей – немка Ангелик Кербер.