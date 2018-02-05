В Дагестане идет крупная антикоррупционная операция

В Дагестане проводится крупная антикоррупционная операция. Следственные действия проводятся с семью высокопоставленными республиканскими чиновниками, среди которых временно исполняющий обязанности председателя правительства Абдусамад Гамидов, передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Помимо Гамидова следствие заинтересовалось вице-премьерами Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым, а также главами ряда районов.

В операции участвуют оперативники ФСБ и МВД и следователи СК РФ. Правоохранительные органы проверяют расходование бюджетных средств, прежде всего это касается денег на развитие системы здравоохранения.

Обвинения фигурантам пока не предъявляли, вопрос решится после обысков и допросов.

По некоторым данным, обыски уже идут в доме и служебном кабинете вице-премьера Исаева и еще двух лиц.