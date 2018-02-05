Федерация бобслея России: оставлять этот произвол без ответа мы не собираемся

В Федерации бобслея России прокомментировали решение Международного олимпийского комитета не приглашать на Олимпийские игры в Пхенчхане российских скелетонистов Елену Никитину, Марию Орлову и Александра Третьякова, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS).

Федерация в своем резком заявлении назвала такое решение произволом и отметила, что вся власть в мировом спорте перешла к группе марионеток, которыми сторонние силы управляют в политических целях.

"Без Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой Игры потеряют в цене, а медали будет уценены до состояния драгоценного лома, из которого они сделаны, — говорится в заявлении Федерации бобслея России, которое цитирует ТАСС. — Никогда еще, со времен эры бойкотов, титул олимпийского чемпиона не будет столь малозначимым. Оставлять этот произвол без ответа мы не собираемся. Нас втягивают в бесконечную череду судебных процессов, но мы готовы идти до конца, МОК придется расплатиться, в том числе и своей репутацией, от которой и так почти ничего не осталось".