Приезжий одним ударом отправил в нокаут сделавшего ему замечание москвича

Телефона, денег и личных вещей лишился москвич, решивший сделать замечание выпивавшим молодым людям, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера зафиксировала момент короткого противостояния.

Инцидент произошел днем 28 января на востоке Златоглавой. По словам потерпевшего, на Ткацкой улице к нему подошли двое неизвестных, ударили по лицу, в результате он упал и потерял сознание, а когда очнулся, то не обнаружил ни телефона, ни кошелька, ни ключей.

Задержанные на Фортунатовской улице двое молодых людей приводят иную версию: якобы мужчина сам пристал к ним, начал говорить о какой-то водке, а потом и вовсе перешел к оскорблениям. В этот момент 25-летний гость столицы не выдержал и одним ударом отправил противника в нокаут, а его 30-летний приятель обчистил карманы лежавшего без движения мужчины.

Пустивший в ход кулаки подозреваемый, как оказалось, ранее был судим за грабеж, а в Москве какое-то время трудился поставщиком, но потом потерял работу. Стражи порядка не исключают, что на счету компании не одно разбойное нападение.