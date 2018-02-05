В Москве снимают киносагу о жизни Бориса Годунова

Атмосфера средневековья, костюмы XVI века и более двухсот исторических персонажей. В Москве снимают новую сагу о судьбе и семье одного из самых ярких правителей Руси — Бориса Годунова. Актерский состав по-настоящему звездный. Главную роль исполняет Сергей Безруков. Премьера ожидается на канале "Россия 1". Первые кадры многосерийного фильма увидел Олег Пакшин.

Актерский ансамбль в этом сериале, как в хорошем большом кино: Сергей Безруков, Светлана Ходченкова, Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Сергей Маковецкий. Правда, сразу узнать любимых артистов сложно. Мужчины в бородах и кафтанах, женщины в сарафанах. Все как в XVI на Руси.

"Мы сами друг друга не узнаем", — признается актер Андрей Мерзликин.

Сергей Безруков словно ждал роли Бориса Годунова. Многосерийный фильм о времени становления одной из самых любопытных фигур российской истории снимает Алексей Андрианов, режиссер сериала "София", обладателя ТЭФИ, который с успехом прошёл на канале "Россия" в прошлом году. А значит зрителей снова ждёт полное погружение в атмосферу древности.

- Только костюмы шили 8 месяцев — в картине больше 200 персонажей. Весь реквизит — это точные копии вещей того времени. Шахматные фигуры отливали с византийских, а это копия первой записной книжки на Руси.

Попадая на съемочную площадку, словно оказываешься во времена Древней Руси: это дом Бориса Годунова, и сразу видно — здесь готовятся к большому празднику.

Самые важные и судьбоносные события для Бориса Годунова и всей Руси найдут отражение в многосерийном кино. Впереди у создателей несколько месяцев работы и самое интересное — натурные съемки. Грандиозная стройка Москвы XVI века уже идет.