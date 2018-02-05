Из бара - в больницу с ожогами: на москвичку опрокинули горящий коктейль

В Москве в одном из кафе на улице Тайнинская во время встречи выпускников произошло ЧП, в результате которого 35-летняя женщина оказалась в больнице в 30 процентами ожога тела.

Произошла трагедия после того, как она заказала горящий коктейль. В этот момент кто-то опрокинул напиток с барной стойки прямо на женщину, и ее одежда загорелась, сообщает сайт телеканала РЕН. По данному факту проводится проверка.