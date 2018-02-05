Кремль сожалеет в связи с решением МОК о недопуске 15 россиян на Олимпиаду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета, который не стал приглашать 13 российских спортсменов и двух тренеров на Олимпиаду в Пхенчхане. Ранее их оправдал Спортивный арбитражный суд.

"Мы искренне сожалеем в связи с этим решением, — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости. – Несмотря на эти сожаления, разумеется, мы продолжаем наше общение по экспертным каналам с Международным олимпийским комитетом. Первое — это по треку защиты интересов наших спортсменов и восстановлению справедливости, и а второе — это в плане обеспечения участия наших атлетов из России в Олимпийских играх в Пхенчхане".

"Мы все-таки считаем, что решение CAS абсолютно должно снять какие-либо подозрения насчет спортсменов. Мы убеждены в этом, что решение CAS лишний раз подтвердило необоснованность таких подозрений", — добавил Песков.