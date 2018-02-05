Российские биатлонисты тоже не пройдут на церемонии открытия Олимпиады

Российские биатлонисты пропустят церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Церемония пройдет 9 февраля на Олимпийском стадионе. Другие россияне пройдут под нейтральным флагом, который понесет один из волонтеров Игр, в статусе "Олимпийских спортсменов из России".

Об этом сообщил главный тренер мужской сборной России Рикко Гросс, слова которого передает "Спорт-экспресс". На Играх в Пхенчхане в биатлоне от России выступят лишь четыре человека: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Ранее стало известно, что в церемонии открытия также не примут участие российские хоккеисты и фигуристы.