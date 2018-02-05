Владельцы подмосковного Лас-Вегаса преобразились в "Ямакаси" при появлении полиции

Более 70 компьютеров, использовавшихся в качестве игровых автоматов, обнаружили оперативники в частном трехэтажном доме под Мытищами, где располагался "Лас-Вегас для своих", сообщила пресс-служа регионального управления МВД. Оперативники сняли на видео штурм клуба и поиски его учредителей, которых они сравнили с участниками французской паркур-команды "Ямакаси".

Заведение в деревне Бородино работало круглосуточно, но попасть внутрь могли лишь проверенные клиенты и только по предварительному звонку. Никаких вывесок на строении, само собой не было, а клиентов ждал персональный компьютер и нехитрая снедь. Бизнесом управляли пятеро местных жителей, которые все полученные суммы заносили в тетрадь.

Дверь полицейским владельцы не открыли, так что стражам порядка пришлось брать особняк штурмом. В зале они застали около десятка игроков, а вот сотрудников и след простыл. Как оказалось, они спрятались на чердаке и скинули лестницу, за что получили от правоохранителей прозвище Ямакаси.

Все оборудование — 72 компьютера — и черновую бухгалтерию изъяли, задержанным вскоре будет предъявлено обвинение.