Брали кредит, а остались без жилья: суды не могут защитить москвичей от рейдеров

Новые случаи рейдерских захватов: москвичи брали деньги в долг у "Международного кредитного бюро", а в итоге лишились жилья. Программа "Вести-Москва" не раз рассказывала о деятельности этой компании. Ее жертвами обычно становятся пенсионеры, одинокие люди и многодетные семьи. Даже в суде им не удается отстоять свои права.

Улица Сеславинская, дом 2 — этот адрес пополнил список тех, где засветились квартирные рейдеры из уже скандально известной организации "Международное кредитное бюро". А москвичка Светлана Данилина стала очередной жертвой микрофинансовой организации. Три года назад женщина взяла кредит под залог квартиры, но в итоге осталась и без денег, и без жилья.

"Я все время платила целый год без единой просрочки, потом платила второй год, потом они дали мне каникулы и после каникул написали второй договор — увеличили сумму в два раза, хотя практически денег от них не получала", — жалуется Светлана Данилина.

На выходных к Светлане пожаловал новый собственник с группой поддержки и болгаркой. Пенсионеры, многодетные матери — все это клиенты МКБ. Их объединят одно: у всех были квартиры, и все они их лишились, обратившись за займом. С юридической точки зрения все чисто, не подкопаться. Вот и выносят столичные суды, одно за другим, решения в пользу МКБ.

Один из тех, кто стоит за организацией МКБ, гражданин Латвии Андис Анспокс. Он и его подельники сначала организовали что-то подобное в Риге. Компания "Матекс-кредит" тоже давала деньги под проценты и тоже под залог квартир, которые затем переписывались на третьих лиц. Когда у местной полиции к фирме возникли вопросы, владельцы бизнес быстро свернули и перебазировались в Москву.

В российской столице прибалтийские гастролеры пока работают спокойно. В полиции десятки заявлений от пострадавших, но ни одного уголовного дела пока так и не было возбуждено.