Тема:
Поиски и изучение темной материи и тёмной энергии 3 часа назад
Странное движение галактик поставило под вопрос стандартную модель тёмной материи
Галактика Центавр А, спутники которой удивили исследователей.
Фото Christian Wolf, SkyMapper team / Australian National University.
Изучение галактик-спутников звёздной системы Центавр А повергло астрономов в недоумение. Их движение не согласуется со стандартными представлениями о тёмной материи. Такой результат опубликован в журнале Science научной группой во главе с Федерико Лелли (Federico Lelli) из Европейской южной обсерватории.
Дело в том, что "золотым стандартом" является модель холодной тёмной материи, частицы которой движутся со скоростями, много меньшими скорости света. Однако из этой модели следует, что орбиты карликовых галактик, обращающиеся вокруг более массивных звёздных систем, должны быть распределены в пространстве случайным образом.
То есть картина, напоминающая Солнечную систему, где планеты движутся в одну сторону и их орбиты лежат в одной плоскости, должна быть редчайшим исключением. Вероятность наткнуться на такую систему, согласно обычным моделям, составляет менее 0,5%.
Однако человечеству уже известны две такие системы галактик. В одной из них мы и обитаем. Как поясняет пресс-релиз исследования, восемь из одиннадцати известных галактик-спутников Млечного Пути демонстрируют именно такое движение.
Другой пример – знаменитая туманность Андромеды. Вокруг неё обращается 27 галактик, и у 15 из них орбиты лежат практически в одной плоскости.
До сего дня астрономы считали, что эти два примера – просто редкие отклонения от общей картины. Но наблюдения за Центавром А заставили в этом усомниться.
Эта галактика гораздо дальше от Земли, чем туманность Андромеды, и делать выводы о движении её тусклых спутников было непросто. Однако, тщательно проанализировав архивы наблюдений, команда Лелли смогла определить характер движения для 16 спутников (всего их известно более 30).
Оказалось, что 14 из 16 изученных спутников имеют лежащие в одной плоскости орбиты, и к тому же движутся в одну сторону! И это уже третий пример системы, наткнуться на которую, согласно стандартным представлением, нет почти никаких шансов.
"Это означает, что нам чего-то не хватает, – признаётся соавтор исследования Марсель Павловский (Marcel Pawlowski) из Калифорнийского университета. – Либо в симуляциях нет какого-то важного компонента, либо ошибочна базовая модель".
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, как со стандартными представлениями о тёмной материи разошлись наблюдения "Хаббла" и как астрономы планируют использовать звёзды в качестве спидометров для этой загадочной субстанции.
-
Астрономы научились использовать звёзды как спидометры для тёмной материи11 суток назад
-
Вселенная в HD: НАСА анонсировало запуск нового орбитального телескопа1 месяц назад
-
Нечто: на Земле поймали сигнал от темной материи1 месяц назад
-
Без тёмной энергии: математики помирили теорию Эйнштейна с наблюдениями1 месяц назад
-
Всё-таки тёмная материя? Поток антиматерии вблизи Земли не удалось объяснить иначе2 месяца назад
-
Новый детектор тёмной материи зафиксирует легчайшие частицы3 месяца назад
-
Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев
- Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Kia Sorento Prime
- Владимир Путин допускает возможность снижения цен на бензин
- Названы российские цены на гибридные родстер и купе BMW i8
-
Пилота Романа Филипова представили к званию Герой России
- Скандал в Германии: застенки гестапо превратили в люксовый ТЦ
- Жена Трампа сбежала от него в Палм-Бич
- Из-за сериала Лондон может перестать быть убежищем для богачей
- Не прошел фейсконтроль: Запашного не пустили в "Пряник"
- Саакашвили мешают "железные памперсы" Порошенко
-
Обвал на рынках. Сбудутся ли страшные предсказания?
- Заседание ЦБ РФ: решение на фоне турбулентности
- Экономическая свобода: топ-10 стран мира
- "Платон" и сборы попадут в Налоговый кодекс
- Государство хочет сократить расходы на медицину
-
Антироссийская ядерная доктрина: Москва учтет новый курс Вашингтона
- Путин и Назарбаев обсудили урегулирование в Сирии
- Трамп рассказал об американском позоре
- Зюганов подсказал способ выхода из кризиса
- Небензя: США относится к Ирану, как сенатор Катон к Карфагену
-
Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
- "Это вам за пацанов!": последние слова героя
-
Поп-звезда 80-х отдала мужу-предателю дачу
- Застройщики рассказали, какое жилье пугает покупателей
- На всякий пожарный: как застраховать квартиру
- Квартиру рэпера Гнойного сдают на популярном ресурсе
- Как получить налоговый вычет при покупке квартиры
-
Москва откапывается из-под снега
- Брали кредит, а остались без жилья: суды не могут защитить от рейдеров
- Безработный из Казани превратился в "великого утешителя" и гуру
- Таможенники взяли шопоголиков под контроль
- Новое метро: когда достроят "Мичуринский проспект"
-
Россия вспоминает героев Сталинградской битвы
- Легендарный автомат стал оружием солдат будущего
- Белый дом и ЦРУ объяснили, зачем прилетал Нарышкин
-
Неадекватный прохожий напал на женщину и откусил палец ее мужу
- Ученые назвали самые опасные продукты питания
- Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании 13-летней москвички
- Поклонники Ольги Бузовой попали в руки мошенников
- Контролерам запретят высаживать безбилетников на мороз
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
На Большом адронном коллайдере обнаружена частица, которую ждали 50 лет
- Мозговой имплантат помог пациентам замедлить развитие слабоумия
- Биологи: на наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Почему слезы горькие
- Страна Германия, а народ — немцы
- У растений обнаружилось сознание
- Раскрыта тайна видео с крысой, принимающей душ
- Ученые узнали, каких людей чаще кусают собаки
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Суд выпустил из-под стражи гематолога Мисюрину
На МКАД за злостные нарушения задержали актера Панина
Бывшая учительница Путина завещала свою квартиру России
ФАС возбудила дело против "Тинькофф банка"
Серебренников смонтировал фильм о Цое под арестом
10 самых дорогих новостроек России
Навального подозревают в избиении полицейских
Последние слова летчика-героя: "Это вам за пацанов!"
10 самых спортивных регионов России
Лингвист нашла разницу между языком и диалектом
Авария Volvo и Mitsubishi на юге Москвы попала на камеры
Наследника империи Samsung освободили из тюрьмы
Замполиты возвращаются в армию
Hyundai готовит "народный" электромобиль
Программа "60 минут по горячим следам"
Снегопад века. Фотолента
"Идеальный враг" для идеального детектива
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере