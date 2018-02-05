Странное движение галактик поставило под вопрос стандартную модель тёмной материи

Изучение галактик-спутников звёздной системы Центавр А повергло астрономов в недоумение. Их движение не согласуется со стандартными представлениями о тёмной материи. Такой результат опубликован в журнале Science научной группой во главе с Федерико Лелли (Federico Lelli) из Европейской южной обсерватории.

Дело в том, что "золотым стандартом" является модель холодной тёмной материи, частицы которой движутся со скоростями, много меньшими скорости света. Однако из этой модели следует, что орбиты карликовых галактик, обращающиеся вокруг более массивных звёздных систем, должны быть распределены в пространстве случайным образом.

То есть картина, напоминающая Солнечную систему, где планеты движутся в одну сторону и их орбиты лежат в одной плоскости, должна быть редчайшим исключением. Вероятность наткнуться на такую систему, согласно обычным моделям, составляет менее 0,5%.

Однако человечеству уже известны две такие системы галактик. В одной из них мы и обитаем. Как поясняет пресс-релиз исследования, восемь из одиннадцати известных галактик-спутников Млечного Пути демонстрируют именно такое движение.

Другой пример – знаменитая туманность Андромеды. Вокруг неё обращается 27 галактик, и у 15 из них орбиты лежат практически в одной плоскости.

До сего дня астрономы считали, что эти два примера – просто редкие отклонения от общей картины. Но наблюдения за Центавром А заставили в этом усомниться.

Эта галактика гораздо дальше от Земли, чем туманность Андромеды, и делать выводы о движении её тусклых спутников было непросто. Однако, тщательно проанализировав архивы наблюдений, команда Лелли смогла определить характер движения для 16 спутников (всего их известно более 30).

Оказалось, что 14 из 16 изученных спутников имеют лежащие в одной плоскости орбиты, и к тому же движутся в одну сторону! И это уже третий пример системы, наткнуться на которую, согласно стандартным представлением, нет почти никаких шансов.

"Это означает, что нам чего-то не хватает, – признаётся соавтор исследования Марсель Павловский (Marcel Pawlowski) из Калифорнийского университета. – Либо в симуляциях нет какого-то важного компонента, либо ошибочна базовая модель".

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, как со стандартными представлениями о тёмной материи разошлись наблюдения "Хаббла" и как астрономы планируют использовать звёзды в качестве спидометров для этой загадочной субстанции.