Молчание - это защита: парижский террорист отказался отвечать суду

Главный обвиняемый в парижских терактах 2015 года Салах Абдеслам отказался от дачи показаний в суде Брюсселя, сообщает ТАСС.

Абдеслам заявил, что не хочет отвечать на вопросы, аргументируя это усталостью. Когда судья поинтересовался у обвиняемого, зачем же он тогда решил присутствовать на заседании, он ответил: "Меня попросили прийти, и я пришел". После чего добавил, что он здесь, потому что его обвиняют.

Молчание, по словам Абдеслама, "единственное право", которое ему осталось.

"Это моя защита, я защищаюсь, храня молчание", — сказал он.

Обвиняемый также заявил, что к нему предвзятое отношение, поскольку он мусульманин.

"Мусульман судят и обращаются с ними самым плохим образом. Нет презумпции невиновности", — выразил свое мнение Абдеслам.

В Брюссель обвиняемого доставили на вертолете из Франции, где он находится в заключении.

Теракты в Париже и его пригороде были совершены 13 ноября 2015 года. Тогда боевики почти одновременно осуществили несколько атак. В результате погибли 130 человек, более 350 были ранены.

Абдеслам был одним из семи смертников, совершивших теракты, но его пояс не сработал или же он сам решил не приводить его в действие. С момента терактов боевик скрывался у друзей в Брюсселе.