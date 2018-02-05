Спасатели взяли столичные водоемы под усиленный контроль

С наступлением морозов столичные водоемы взяли под усиленный контроль. Спасатели совершают ежедневные рейды, проверяют толщину и прочность льда, напоминают о мерах предосторожности любителям зимней рыбалки. По словам специалистов, несмотря на устойчивый минус, все равно есть места, где можно провалиться в воду.

Здесь, как на дороге, разве что пробок и светофоров нет. Большинство участников движения людям в форме не рады.

- Есть такой момент: если подходить к рыбакам, они могут ругаться.

Ругаются из-за шума катеров, мол, рыбу распугивают. Геннадий Гетманский, рыбак с 40-летним стажем, ворчать на спасателей не стал. Может потому, что клев пошел. К рейду отнесся с пониманием. Сам не понаслышке знает, что такое "уйти под лед".

"Раз провалился я, промоина была, я ее не заметил. Сам выбрался", — рассказывает Геннадий Гетманский.

Десятки катеров на воздушных подушках выходят в рейды ежедневно. Реки и водоемы столицы взяты вод видеонаблюдение. Вся картинка в режиме онлайн передается на пульт дежурного. Так легче своевременно заметить чрезвычайную ситуацию и прийти на помощь.

Именно в снегопад спасатели выходят чаще на лед, потому что метелью заметает так называемые ловушки, где бьют ключи, и из-за этого лед становится намного тоньше. Вторую опасность создают рыбаки. Сами себе роют ямы, точнее, сверлят лунки. В теплую погоду они расширяются до прорубей. Третья опасность — рыхлый лед.

"В данный момент лед представляет из себя слоенный пирог: лед, вода, лед", — объясняет Станислав Одинцов, заместитель начальника поисково-спасательной станции "Строгино".

Еще толщина этого пирога везде разная. Где-то лед нарос до безопасных 15 сантиметров, но замеры показывают, что не везде. Тает лед как раз под лыжной трассой. Вместе с юным спортсменом испугались и пешеходы.

Бояться есть чего: только за последние 5 лет спасатели вытащили более тысячи тонущих москвичей и гостей столицы. В том числе и тех, кто провалился под лед. Еще со дна достали десятки автомобилей. Рейды и замеры льда сейчас будут идти регулярно. Из-за перепадов температур появляется все больше мест, где легко провалиться в воду.