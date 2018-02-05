При обыске у врио премьера Дагестана нашли золотой пистолет

При обыске у врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова был найден золотой пистолет ТТ, а также другое оружие — пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова и боеприпасы.

Гамидов, а также врио заместители председателя республиканского правительства Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов были задержаны сегодня. Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, все они подозреваются в хищении бюджетных средств.

Высокопоставленных чиновников доставят в Москву для дальнейших следственных действий. Следствие будет добиваться их ареста.