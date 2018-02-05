Первой жертвой канадского маньяка мог быть его бывший любовник

Полицейские Торонто расследуют одно из самых громких массовых убийств последних лет. В деле 66-летнего садовника Брюса Макартура, который оказался серийным маньяком, всплывают новые подробности. Выяснилось, что основными мишенями преступника были геи, в том числе, те, с кем у него были отношения, сообщает Huffington Post.

В настоящий момент известно о пяти жертвах ландшафтного дизайнера, власти выясняют, сколько еще человек могли погибнуть от рук маньяка. Представители местного гей-сообщества заявили, что таинственные исчезновения его представителей стали происходить в последние годы все чаще.

"Наши предположения подтвердились, но нам от этого не легче. Почему нас раньше не слушали?", — отметил активист канадского ЛГБТ-сообщества Ники Уорд, добавив, что он и его друзья не раз советовали полицейским установить слежку за Макартуром.

По предварительной версии, одно из своих первых убийств садовник совершил в 2010 году. Тогда полиция расследовала исчезновение Скандарая Наваратнама, гомосексуалиста, с которым Макартур состоял в отношениях в начале нулевых.

В 2012 году пропали еще два представителя городского гей-сообщества, Маджид Кайхан и Абдулбасир Файзи. Следствие по этому делу было закрыто в 2014 году, полицейским не удалось никого задержать. В 2017-м в Торонто исчезли еще два гея, Селим Эсен и Эндрю Кинсман.

Сейчас в пропаже всех этих мужчин обвиняют Макартура.

На данный момент обнаружены фрагменты тел как минимум пятерых убитых мужчин, которые были закопаны в клумбы или цветочные горшки в пригороде Торонто. Именно эти садовые участки обустраивал Макартур.