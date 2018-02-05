В Салехарде обсудили экологическую безопасность Арктической зоны РФ

31 января в Салехарде состоялось заседание Координационного совещания арктических секций. В нем принял участие координатор программ Экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" Александр Стоцкий.

На мероприятии обсуждались вопросы рационального природопользования в свете экологической и экономической безопасности Арктической зоны и районов Крайнего Севера.

Участники отметили необходимость создания законодательного перечня загрязняющих веществ, принятие закона о Северном оленеводстве и регламента этнологической экспертизы, а также отсутствие технологий для ликвидации разливов нефти в Арктическом регионе и другие.

В Координационном совещании арктических секций приняли участие заместитель Председателя ГД РФ Ольга Епифанова, заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский, председатель и группа депутатов Заксобрания ЯНАО, руководители Уральского и Сибирского отделений ФАНО, Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Арктического и Антарктического НИИ, Энергетического центра "Сколково", Института криосферы земли СО РАН, НП "Российский центр освоения Арктики" и ГКУ ЯНАО "Научный центр изучения Арктики".

Также среди актуальных вопросов обсуждалась и необходимость запрета захоронения отходов в Арктической зоне. Этой проблеме будет посвящено очередное заседание Дискуссионного клуба "ПОРА", намеченное на 6 февраля 2018 года. Оно состоится в 12:00 в Москве, в офисе Экспертного центра, по адресу ул.2-я Звенигородская, дом 12, строение 1, 2 подъезд, 3 этаж.