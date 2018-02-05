Аргентинский футболист с помощью пистолета требовал включения в состав на матч

Футболист аргентинского клуба "Эскуэла Президенте Рока" Цезарь Пагани требовал от тренера команды включить его в стартовый состав на матч с помощью пистолета. Расследованием инцидента, который произошел во время тренировки, занялась полиция.

"Я работаю в этом клубе более 45 лет, но ничего подобного со мной не случалось", — сказал тренер Кристиану Нейру, которого цитирует ТАСС со ссылкой на AS. После случившегося специалист решил покинуть клуб и подал в отставку. Президент клуба одного из низших дивизионов чемпионата Аргентины, заявил, что ранее Пагани через своего знакомого угрожал и одному из партнеров по команде.