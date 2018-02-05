Замполиты возвращаются в армию

В российских вооруженных силах могут возродить военно-политическое управление. Новую структуру будут создавать на основе уже существующего управления по работе с личным составом, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в военном ведомстве РФ. В ГВПУ также могут включить несколько других департаментов.

Заместитель председателя общественного совета при Министерстве обороны Александр Каньшин рассказал "Интерфакс-АВН", что военно-политическое управление может получить широкие полномочия. Особенно сейчас, когда идет глобальная информационно-психологическая война, и чрезвычайно важно, чтобы российской общество и армия были едины.

Напомним, что политическое управление в отечественных вооруженных силах появилось еще в 1919 году и просуществовало до 1991 года. Сейчас в российской армии действует Главное управление по работе с личным составом. Оно занимается государственно-патриотическим воспитанием, организовывает культурный досуг, следит за морально-психологическим состоянием солдат и офицеров, а также взаимодействует с религиозными организациями, чтобы не ограничивать право военнослужащих на свободу воли и свободу вероисповедания.