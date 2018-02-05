Станция метро "Юго-Восточная" заиграет азиатскими мотивами

Кожуховскую ветку метро достроят в следующем году. Ее открытия ждут сотни тысяч жителей отдаленных районов Москвы. Новая линия длиной 18 километров протянется от "Некрасовки" до "Нижегородской улицы" и разгрузит уже действующие маршруты. На строящейся "Юго-Восточной" станции сегодня побывал Сергей Собянин.

Чтобы увидеть, как строится одна из важнейших станций новой Кожуховской линии московского метрополитена, не нужно спускаться глубоко под землю. Она мелкого залегания. Все необходимые материалы рабочим доставляют в считанные минуты. Узкие душные шахты не требуются.

Станцию "Юго-Восточную" строят в непосредственной близости от поверхности земли. Самое сложное — прокладка тоннеля. С одной стороны к станции его уже подвели с помощью гигантского проходческого щита. Но даже этой махине, которая, кажется, должна проходить через породу, как нож сквозь масло, потребовалось 8 месяцев, чтобы преодолеть чуть более километра. Два раза меняли резаки.

"Все замены осуществляются в плановом режиме, экстремальных случаев при проходке перегонных тоннелей никто не допускает, тем более, мы строим в черте городской застройки, поэтому работы эти плановые", — говорит Сергей Воробьев, директор обособленного подразделения компании-подрядчика.

Мороз и снегопад не помеха, как и на других подобных стройках, работы идут круглосуточно. Готовность станции еще не высокая — 30 процентов. Как только пробьют тоннель с другой стороны — это еще несколько месяцев — строительство пойдет быстрее. Нужно все закончить к 2019 году.

"Мы применяем антиморозные добавки, которые ускоряют процесс строительства. Происходит ускорение образования цементного камня, бетон застывает быстрее, что также влияет на ускорение сроков", — объясняет Валерий Дундер, руководитель проекта по строительству станции "Юго-Восточная".

Уже известно, как будет выглядеть "Юго-Восточная". Она расположена на перекрестке Ферганской и Ташкентской улиц, так что интерьерные решения очевидны — мотивы Средней Азии. Ожидается, что станцией будут пользоваться до 80 тысяч пассажиров в сутки.

"Кожуховская ветка одна из самых крупных в Москве, это огромная стройка, 18 километров. Первые четыре станции идут от "Некрасовки" до "Косино", еще пять станций от "Косино" до "Нижегородской". Это два участка, которые позволят соединить Большое кольцо Москвы, Большое подземное кольцо с самыми дальними районами Москвы", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Юго-Восточная" – это полноценный транспортно-пересадочный узел на строящейся Кожуховской линии. Часть ее участков достроят уже в этом году, остальные в следующем. Открытия ветки ждут не менее 800 тысяч москвичей и жителей Подмосковье.