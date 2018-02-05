Черным по белому: дорожные рабочие укладывали асфальт во время рекордного снегопада

Обрушившаяся на столицу и Подмосковье белая стихия — рекордный за последние 100 лет снегопад — судя по всему, никак не сказалась на планах дорожных рабочих — множество водителей в минувшие выходные с удивлением взирали на людей в оранжевых жилетах, укладывавших асфальт прямо в грязевую кашу на трассах. Их мнение на сей счет выходит за рамки допустимого к публикации на страницах СМИ, но понять автолюбителей можно.

Первая группа топивших снег контрпродуктивным способом рабочих была замечена около 23:30 на северо-востоке столицы, в районе Богородского кладбища — они словно не замечали покрывавшую асфальт жижу и сугробы вокруг.

Еще одна бригада обнаружилась на следующий день на заснеженном Ярославском шоссе. "4 февраля 2018 года. Снег, пурга... А в районе реки Учи дорожники латают дыры в асфальте. No comments", — отметил автор, чья спутница, впрочем, не удержалась и от удивления отпустила пару крепких выражений в адрес "инициативных" рабочих.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства "Вести.ru" отметили, что непогода не является препятствием для ямочного ремонта, поскольку для латания дыр используется разогретая до 250 градусов по Цельсию смесь из битума, не требующая предварительных работ на аварийном участке.

Только за последние двое суток, по данным заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, выпало 45 сантиметров снега, притом что месячная норма не превышает 36 сантиметров.