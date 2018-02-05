Шаманов: сирийский спецназ пытается прорваться к месту падения Су-25

Подразделения спецназа сирийской армии уже третий день не могут пробиться к месту крушения российского штурмовика Су-25, заявил агентству "Интерфакс-АВН" бывший главком ВДВ, а ныне председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Депутат добавил, что тип ракеты, которая поразила самолет, определить пока невозможно. Ясно только, что она имела тепловую систему наведения, так как попала в двигатель штурмовика. Это могли быть как отечественный ПЗРК "Стрела", так и его американский аналог – Stinger. Однако точный ответ можно будет дать, лишь когда специалисты получат доступ к обломкам Су-25.

Напомним, что 3 февраля террористы подбили российский боевой самолет над зоной деэскалации Идлиб. Пилот Роман Филипов до последнего пытался удержать машину в воздухе. Но в итоге ему пришлось катапультироваться. Уже на земле он вступил в неравный бой с радикальными исламистами, получил тяжелое ранение и был вынужден взорвать себя гранатой.

Министр обороны Сергей Шойгу представил Романа Филипова к званию Героя России.