Подозрительный британец, которого приняли за преступника, оказался самим Бэнкси

Британец Ричард Тильсон из города Кингстон-апон-Халл запечатлел на видео подозрительного мужчину, которым может оказаться сам Бэнкси, чья личность до сих пор не раскрыта. В тот же день на местном мосту появился рисунок анонимного стрит-арт-художника, сообщает Independent.

На опубликованных ниже кадрах запечатлен сидящий в грузовике мужчина в кепке и темных очках, который показался автору видео подозрительным. Тильсон отметил, что водитель автомобиля явно не из местных, раньше он никогда не видел его в этих краях.

Британские СМИ связали это видео с изображением мальчика с деревянным мечом, которое появилось на местном разведенном мосту. Позже эта картинка появилась в "Инстаграме" художника. В тот вечер в Кингстоне-апон-Халле появилось еще два рисунка в стиле Бэнкси, однако их авторство неуловимый мастер стрит-арта пока не подтвердил.

Ранее сообщалось, что представители Лондонского университета королевы Марии якобы рассекретили личность Бэнкси. По их мнению, это художник Робин Ганнингэм.

Кроме того, в 2017 году диджей Голди случайно проговорился, назвав настоящее имя Бэнкси – Роберт.