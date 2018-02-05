В Самаре в жилом доме взорвался газ

В жилом доме в Самаре произошел взрыв газа. В результате пострадал человек. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за халатности при проведении ремонтных работ.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь мэрии города Елена Рыжкова, 70 жильцов дома эвакуированы. В здании частично разрушена кирпичная кладка. Точные причины ЧП будут названы после соответствующей проверки.