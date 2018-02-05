Роксана Бабаян нашла силы рассказать о жизни с Михаилом Державиным после его ухода

В середине января в Москве прощались с Михаилом Державиным — артистом, которого помнят и любят миллионы поклонников во всем бывшем СССР. Ему был 81 год.

Почти полжизни – 37 лет – рядом с ним была любящая и преданная супруга – знаменитая певица Роксана Бабаян. Для многих поклонников и людей, знавших их лично, супружеский союз Державина и Бабаян был воплощением счастливого брака.

Многие журналисты даже не решались задавать вопросы Роксане Бабаян, когда стало известно о смерти Михаил Державина, поскольку понимали, какая это для нее трагедия.

Через три недели после смерти мужа Роксана Бабаян нашла в себе силы прийти в программу "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1", чтобы вспомнить о том, каким было из знакомство почти 40 лет назад, как, познакомившись, они решительно порвали с прежними супружескими отношениями, чтобы быть вместе.

У них не было общих детей, но семья Михаила Державина стала семьей Роксаны Бабаян, и его друзья стали ее друзьями.

Несмотря на большую известность и Державина, и Бабаян, они жили в крохотной 27-метровой квартире, правда, в самом центре Москвы, на Арбате.

Роксана вспоминает, как познакомились они, по ее словам, "благодаря промыслу Божьему": на фестивале в Джезказгане Державин объявлял выступления Роксаны Бабаян. А когда они вернулись в Москву, Михаил Михайлович устроил смотрины, пригласив своих близких друзей – Александра Ширвиндта, Григория Горина, Зиновия Гердта.

Приняв предложение Михаила Михайловича, Бабаян развелась с первым мужем за один день, а первая жена Державина Нина Буденная, с которой он прожил 19 лет, позже с иронией говорила, что "отдала его в хорошие руки".

В программе "Судьба человека" Роксана Бабаян вспоминает и свой путь к успеху как певицы, и знакомство с Михаилом Державиным, и почти 40 лет их счастливой жизни, и то, как вместе они писали книгу-автобиографию "Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу", а потом вместе с Машей, его дочерью от первого брака, получали за него орден Почета…

Михаил Державин выполнил свою жизненную задачу, говорит Роксана Бабаян. Конечно, она очень тяжело переживает уход любимого мужа. Врачи, говорит певица, продлили ему жизнь, но было понятно, что все к этому шло. Ведь Михаил Михайлович давно и тяжело болел, и очень страдал в последнее время.