Павел Колобков: МОК нарушает свои же нормативные акты

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) решением о недопуске оправданных российских спортсменов нарушает свои же нормативные акты. Министр напомнил, что решение суда является основным и главным решением.

Ранее МОК отклонил заявки 13 российских спортсменов и двух тренеров на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. До этого россияне были оправданы Спортивным арбитражным судом. "Вы все профессионалы и знаете, что МОК руководствуется своей хартией, и там говорится о том, что решение суда является основным и главным решением, и МОК должен признавать решение суда, — заявил Колобков, которого цитирует РИА Новости. — Это заявление МОК странное, оно нарушает свои же (МОК) нормативные акты. Это скажется на олимпийском движении".

Министр также добавил, что исключать провокаций во время Олимпиады-2018 нельзя. "Невозможно исключать провокационных действий, но уверен, что в Пхенчхане все будет нормально", — добавил Колобков.