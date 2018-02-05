Появилось видео задержания членов правительства Дагестана

Четыре высокопоставленных чиновника Республики Дагестан были задержаны в ходе расследования дела о хищении бюджетных средств. Во время обыска в доме врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова был изъят золотой пистолет ТТ, Беретта, ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.

"В ходе следствия установлена причастность к совершению хищения временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, врио заместителей председателя республиканского правительства Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц. При проведении следственных мероприятий следователями СКР во взаимодействии с ФСБ России подозреваемые задержаны, по месту их жительства проведены обыски", — сообщили в Следственном Комитете Российской Федерации.

В данный момент следствие планирует предъявить обвинение всем задержанным и ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.