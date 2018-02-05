В ЖК в подмосковном Бутове взорвался газ

Взрыв бытового газа произошел в квартире жилого дома в ЖК "Бутово парк" в Ленинском районе Московской области.

Об этом ТАСС рассказал информированный источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, взрыв бытового газа последовал в ходе строительных работ в квартире на 20-м этаже жилого дома в комплексе "Бутово парк".

В результате этого в квартире были выбиты окна, а также начался пожар.

Пострадали три человека. В доме работают спасатели.