Российские гранатометчики научились уничтожать самую защищенную бронетехнику

Гранатометчики Восточного военного округа нашли способ бороться с тяжелой боевой техникой, оснащенной комплексом активной защиты, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Хитрость состоит в том, что два бойца стреляют в одну точку, но с разницей в 1-3 секунды. Первую кумулятивную гранату КАЗ, конечно, перехватит, а вот вторую уже нет.

Современные комплексы активной защиты действуют примерно по одному принципу: они замечают подлетающую ракету или гранату к охраняемой боевой машине и выстреливают навстречу осколочным зарядом. Он может просто вывести из строя боеприпас противника или заставить его сработать раньше времени.

Кстати, в будущем новая тактика российских военных может и не пригодиться, так как российские инженеры из НПО "Базальт" сконструировали гранатомет РПГ-30. При выстреле он выпускает сразу два заряда. Первый – обманка. На нее должен среагировать комплекс активной защиты. Второй – настоящий кумулятивный боеприпас. И КАЗ его перехватить уже не успевает. Главный секрет разработчиков – это время между пусками фальшивки и реальной гранаты. Его выверяют до долей секунды, чтобы обмануть активную защиту.