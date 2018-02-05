Суд выпустил из-под стражи гематолога Мисюрину

Мосгорсуд освободил из-под стражи врача-гематолога Елену Мисюрину, которую суд первой инстанции приговорил к 2 годам колонии за смерть пациента, передает РИА Новости. Теперь Мисюрина будет дожидаться решения апелляционной инстанции по своему делу дома.

Освободить Мисюрину попросила прокурор, напомнив, что гособвинение в Черемушкинском суде просило назначить врачу наказание, не связанное с лишением свободы.

"Прокуратура согласна с позицией защиты освободить Мисюрину из-под стражи до вступления приговора в силу", — сообщила прокурор в суде.

Заседание проходило без потерпевших и адвоката.

22 января Мисюрина была признана виновной в оказании в 2013 году услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть пациента. В ходе расследования и судебного процесса обвиняемая находилась под подпиской о невыезде. После оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда.