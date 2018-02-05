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5 февраля 201816:31

После конфликта в Гольянове пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
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В Москве 21-летняя девушка с застрявшей во лбу пулей самостоятельно дошла до больницы. Врачи поставили ей диагноз "инородный предмет в лобной области", извлекли пулю, а затем она отправилась в полицию.

Там потерпевшая, находившаяся в состоянии легкого алкогольного опьянения, рассказала, что стала жертвой разбойного нападения в столичном районе Гольяново.

По ее словам, неизвестный мужчина в маске, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему деньги, но она отказалась. Тогда разбойник выстрелил девушке в голову и скрылся, ничего не взяв, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.

После того, как девушка написала заявление в полицию, она ушла, пояснив, что дома ее ждет маленький ребенок.

Уточняется, что это произошло ночью 3 февраля на улице Новосибирская, у дом 6, корпус 2. В совершении преступления полиция подозревает мужчину 1998 года рождения, проживающего в Москве, на улице Красноярская.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, ведется следствие.

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