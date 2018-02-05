На МКАД за злостные нарушения задержали актера Панина

Актер Алексей Панин задержан полицией. Это произошло на седьмом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого был разместивший в интернете видеозапись с нарушениями 40-летний мужчина.

Оказалось, что за Алексеем Паниным 248 нарушений безопасности дорожного движения, сообщает "Интерфакс". При этом все нарушения зафиксированы камерами фотофиксации.

По 51 нарушению сумма неоплаченных штрафов превысила 40 тысяч рублей, то есть имеются основания к привлечению водителя по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях России ("Уклонение от административной ответственности").

В пресс-службе московского главка МВД заверили, что по результатам административного разбирательства будет принято решение о привлечении задержанного к ответственности в установленном законом порядке.

Ранее Панин выложил в интернет видеозапись, где он за рулем своего BMW на Ленинском проспекте в Москве на высокой скорости ездит не касаясь руками руля. Кроме того, актер был в этот момент еще и не пристегнут ремнями безопасности.