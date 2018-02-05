"Спартак" арендовал футболиста Сергея Еременко

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о договоренности с одноименным клубом из латвийской Юрмалы об аренде полузащитника Сергея Еременко. Арендное соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 31 декабря 2018 года, отмечается на официальном сайте красно-белых.

⚡⚡⚡Официально. ФК «Спартак-Москва» и ФК «Спартак» (Юрмала) договорились о переходе на правах аренды девятнадцатилетнего полузащитника Сергея Ерёменко. Арендное соглашение с игроком рассчитано до 31 декабря 2018 года.



Удачи в нашей 🔴⚪️ команде, Сергей 💪 pic.twitter.com/RME1rym4hs — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 февраля 2018 г.

Ранее Еременко принимал участие в тренировочных сборах "Спартака" и выступал за швейцарский "Базель". Он является младшим сыном бывшего полузащитника "Спартака" и сборной Финляндии Алексея Еременко. Два брата Сергея – Алексей и Роман также футболисты. Завершивший карьеру Алексей играл за "Сатурн", а отбывающий дисквалификацию Роман – за "Рубин" и ЦСКА. Алексей и Роман выступали за сборную Финляндии, но имеющий двойное гражданство Сергей еще не сделал своего выбора.