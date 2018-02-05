В ЮАР 60 человек отравились, попробовав мясо коровы, укушенной коброй

Шестьдесят жителей южноафриканской деревни Мпоза, среди которых 16 детей и четверо пенсионеров, оказались в больнице, попробовав зараженное змеиным ядом мясо коровы. У пострадавших сильные головные боли, их тошнит. Врачи диагностировали острое отравление, сообщает Daily Star.

Укушенная коброй корова, которую жители деревни решили употребить в пищу, была найдена ими на улице. Пострадавшие считают, что их поразила "ярость змеи". Как считают некоторые жители ЮАР, она остается внутри животного после столкновения с ядовитым хищником.

Местные власти призывают деревенских жителей перестать употреблять в пищу мясо, найденное на улице.

На данный момент, неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие, однако сообщается, что некоторых из них перевезли из местной больницы в клинику, расположенную в ближайшем городе.