Баллон в Бутове взорвался при установке натяжных потолков. Видео

Использовавшийся при установке натяжных потолков газовый баллон мог стать причиной взрыва в многоэтажке на юго-западе Подмосковья, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. Аналогичную версию выдвинули собравшиеся у подъезда 25-этажного жилого дома соседи. Очевидцы сняли на видео последствия хлопка.

Инцидент произошел в понедельник днем на 20 этаже комплекса "Бутово парк" в Ленинском районе Московской области. В результате взрыва были выбиты окна в квартире и на балконе, возник пожар.

По предварительным данным, травмы получили три человека, все они госпитализированы. Достоверной информации об их состоянии нет. Пожарные машины пока не могут добраться до места происшествия.

Причиной взрыва в новостройке называют газовый баллон, который рабочие использовали во время установки натяжных потолков.