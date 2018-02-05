Лыжники вслед за биатлонистами отказались от церемонии открытия Олимпиады-2018

Российские лыжники не примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года, которая состоится 9 февраля. Ранее стало известно, что на церемонии открытия не пройдут российские хоккеисты, фигуристы и биатлонисты.

Об отказе российских лыжников сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, слова которой передает "Спорт-экспресс". Кроме того, от участия в церемонии открытия уже отказалась российские керлингисты и шорт-трекисты. Судя по всему, большую часть делегации "Олимпийских спортсменов из России" будут составлять тренеры и врачи. Флаг МОК перед делегацией понесет волонтер.