Авария Volvo и Mitsubishi на юге Москвы попала на камеры

В аварии пострадали два человека. Машины столкнулись на перекрестке, когда одна из них уходила на поворот. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Инцидент произошел в четверг, 1 февраля, на пересечении улицы Мусы Джалиля и Орехового проезда в столичном районе Зябликово.

По сообщению Агентства городских новостей «Москва», участниками ДТП были автомобили Mitsubishi Lancer и Volvo. В результате аварии пострадали два человека.