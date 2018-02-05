Кудряшов обратился в РФС с требованием взыскать с "Ростова" 200 тысяч евро

Защитник казанского футбольного клуба "Рубин" Федор Кудряшов обратился в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза с иском о взыскании долгов с "Ростова". Игрок требует выплатить ему 200 тысяч евро.

Кудряшов покинул "Ростов" летом 2017 года. "Могу подтвердить, что Палата получила заявление Федора Кудряшова на футбольный клуб "Ростов", — сказал председатель организации Виктор Березов, которого цитирует "Спорт-экспресс". Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщал, что Кудряшов насчитал такую сумму за невыплаченные подъемные и премиальные за несколько месяцев.